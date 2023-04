Médecine du futur : Comment les grandes avancées technologiques préparent la médecine de demain? Campus Télécom SudParis/Institut Mines-Télécom Business School, 13 juin 2023, Évry-Courcouronnes.

Médecine du futur : Comment les grandes avancées technologiques préparent la médecine de demain? Mardi 13 juin, 09h00 Campus Télécom SudParis/Institut Mines-Télécom Business School

Les progrès technologiques diffusent dans tous les secteurs d’activité. Dans le domaine de la santé, les percées technologiques comme la télémédecine, l’intelligence artificielle, les objets connectés, les biothérapies, la génomique, les biomatériaux, ou encore la robotique, marquent un véritable tournant pour la pratique médicale. Et les progrès pourraient encore s’accélérer dans les prochaines années, ouvrant la voie à des développements majeurs porteurs d’espoirs pour mieux prévenir, diagnostiquer et guérir les maladies.

L’association Évry-Sénart Sciences et Innovation (ESSI) vous invite le mardi 13 juin de 9h à 17h30 à un colloque scientifique interdisciplinaire, pour vous informer, échanger et débattre sur la question :

Comment les grandes avancées technologiques préparent la médecine de demain ?

Des exposés d’académiques, d’entrepreneurs et de médecins se succéderont pour mettre en lumière les innovations qui participent à cette révolution de la médecine. Le colloque sera l’occasion de découvrir la recherche et l’innovation publique et privée du territoire Grand Paris Sud, et de partager les expertises au cours d’une journée placée sous le signe de la convivialité et des échanges.

>>> Colloque gratuit et ouvert à tous. Inscription obligatoire

Appel à posters

ESSI invite les étudiants, masters, doctorants et post-doctorants, à présenter sous la forme d’un poster leurs travaux de recherche en lien avec l’innovation médicale ou illustrant comment la médecine bénéficie des grandes avancées technologiques.

Pour les étudiants des établissements membres de ESSI, un prix d’une valeur de 1000 € sera décerné au meilleur poster, et attribué sous la forme d’une bourse permettant de soutenir la participation du lauréat à un congrès international ou la publication de ses résultats de recherche dans une revue scientifique.

Date limite de soumission : La date limite d’envoi des posters est fixée au 1er juin 2023

Télécharger l’appel à posters

ESSI est l’association qui fédère l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche de l’agglomération Grand Paris Sud pour la promotion de l’excellence scientifique et le développement de la force d’innovation du territoire. Évènement majeur de l’association, le colloque ESSI est une manifestation scientifique interdisciplinaire organisée annuellement autour des thématiques fortes du campus. Il réunit chaque année chercheurs, étudiants, médecins et entrepreneurs de Grand Paris Sud et au-delà, avec pour objectif de valoriser la recherche et l’innovation du territoire, partager connaissances et questionnements sur des sujets à fort enjeu, et ouvrir la voie à de nouvelles pistes de réflexion ou d’action.

Campus Télécom SudParis/Institut Mines-Télécom Business School Bâtiment Etoile – 9 rue Charles Fourier – Evry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91000 Évry Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-13T09:00:00+02:00 – 2023-06-13T17:30:00+02:00

médecine santé

Évry-Sénart Sciences et Innovation