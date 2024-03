Campus Les Champs du Possible x Le Village by CA – Business Connect Démo Day Campus Les Champs du Possible Châteaudun, mardi 16 avril 2024.

Campus Les Champs du Possible x Le Village by CA – Business Connect Démo Day ️ Nous vous invitons à participer à notre Business Connect et demo day organisée par le Campus Les Champs du Possible Xavier Beulin – Village by CA le Mardi 16 avril 2024 ! Mardi 16 avril, 08h00 Campus Les Champs du Possible Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T08:00:00+02:00 – 2024-04-16T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-16T08:00:00+02:00 – 2024-04-16T17:00:00+02:00

L’évènement débutera par une conférence sur l’innovation, suivi des sessions de pitchs des startups devant un panel d’investisseurs triés sur le volet. Inspiration « Qui veut être mon associés ».

Vous pourrez également assister à des rencontres business libres sur les stands de nos partenaires, startups et experts dans l’après-midi.

Détails du programme :

8h : Café d’accueil exposants et intervenants

9h : Mot de la présidente Marina Masseau

9h15 : Conférence « Innover en ruralité »

10h15 : Pause-café

10h30 : Démo Day – pitchs startups et retour investisseurs

12h30 : Déjeuner

14h : RDV individuels sur stands

17h : Fin de l’événement

Pour faciliter l’organisation de l’événement, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire.

Campus Les Champs du Possible 2 route du mondoucet, Chateaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwK8zfGyL_ahieN_N9_VtYJpxRqWUb_zFJ5Ep8aiDeaZmbng/viewform »}]