Camping Nature et Découvertes – Croq’ Vacances Camping Municipal de Paimpont Paimpont, dimanche 14 juillet 2024.

Camping Nature et Découvertes – Croq’ Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 14 – 20 juillet Camping Municipal de Paimpont 459 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-14T08:00:00+02:00 – 2024-07-14T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-20T00:00:00+02:00 – 2024-07-20T19:00:00+02:00

Cette colonie de vacances, axée sur la découverte de la nature et du camping, offre aux enfants une opportunité exceptionnelle d’explorer le monde naturel qui les entoure tout en développant des compétences essentielles en plein air.

Voici le programme que nous avons préparé pour tes vacances :

Après ton accueil, tu nous aideras à monter quelques tentes pour apprendre les bases du camping dont la préparation de ton espace pour dormir et plus largement l’organisation du camp. Une sensibilisation aux règles de sécurité dans la nature, y compris la prévention des accidents et l’orientation, est prévue pour vivre ta colonie en toute sécurité. Nous avons aussi prévu une balade guidée pour te permettre de découvrir la flore et la faune dans les jardins de Brocéliande. Tu apprendras à identifier les plantes, les arbres et les animaux. Nous prendrons aussi le temps d’observer les oiseaux, les insectes et d’autres créatures dans leur habitat naturel. A travers un atelier interactif, tu apprendras sur l’écologie, la préservation de l’environnement et l’importance de la biodiversité. L’activité accrobranche t’encouragera à sortir de ta zone de confort et à relever des défis !

Nous préparerons des recettes de camping et nous mettrons en œuvre des techniques de cuisine en plein air. Tu seras surpris de tout ce que l’on peut faire de bon en pleine nature ! Pendant ton séjour tu t’initieras à l’archerie, discipline du tir à l’arc ; nous révèlerons le robin des bois qui est en toi ! Des jeux d’eau viendront ponctuer les après-midi sous le soleil de Brocéliande.

En plus de ce programme en totale immersion dans la nature en camping, nous avons prévu des grands jeux au choix : chasse au trésor, olympiades et jeu de piste. Tu devras résoudre des énigmes et suivre des indices pour découvrir des trésors cachés dans la nature environnante. Cette colonie de vacances axée sur la découverte de la nature et du camping t’offre l’occasion d’apprendre, de t’amuser et de créer des souvenirs inoubliables dans un environnement en plein air. Une expérience éducative et stimulante qui favorise le respect de la nature !

Camping Municipal de Paimpont 2 Rue du Chevalier Lancelot du Lac 35380 PAIMPONT Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-camping-nature-et-decouvertes_237.html »}]

accrobranche rallye nature

Croq’ Vacances