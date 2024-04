Camp US pour célébrer le 80e anniversaire de la Libération Forges-les-Eaux, dimanche 1 septembre 2024.

Camp US pour célébrer le 80e anniversaire de la Libération Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Un camp US sera organisé dans le parc de l’Hôtel de Ville et proposera plusieurs animations. La 3e édition de ce camp après ceux de 2019 et 2021.

Véhicules d’époque, animations sur le camp et près du musée, conférence sur les pigeons, défilé en ville, tous les ingrédients d’un week-end festif sont prévus.

Il s’agira d’un cours d’histoire grandeur nature pour célébrer le 80e anniversaire de la Libération du Forges-les-Eaux et de tout le Pays de Bray.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01

fin : 2024-09-01

Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie

