Camp de reconstitution au Château de Fontaine-Henry 1944-2024, STM se souvient. Fontaine-Henry, samedi 1 juin 2024.

Camp de reconstitution au Château de Fontaine-Henry 1944-2024, STM se souvient. Fontaine-Henry Calvados

Vendredi

Dans le cadre du programme 1944-2024 Seulle Terre et Mer se souvient, porté par l’office de tourisme Gold Beach.

Camp de reconstitution historique au Château de Fontaine Henry.

Le 5 juin journée libération avec des animations musicales et populaires l’après midi, bal de la libération le soir, animé par Dancing day .

Déambulation dans le village avec les véhicules et les reconstitueurs.

Animations tout public.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-09 23:00:00

Château de Fontaine-Henry

Fontaine-Henry 14610 Calvados Normandie contact@goldbeach-tourisme.fr

L’événement Camp de reconstitution au Château de Fontaine-Henry 1944-2024, STM se souvient. Fontaine-Henry a été mis à jour le 2024-03-07 par OT Gold Beach