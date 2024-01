Nuit des musées Villa Arnaga Cambo-les-Bains, samedi 18 mai 2024.

Nuit des musées Villa Arnaga Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:30:00

fin : 2024-05-18 23:30:00

Visites libres de l’intérieur de la Villa avec intermèdes musicaux et lectures sur le thème de Rosemonde Gérard (ses écrits et ses chansons).

Animations sous les écuries (poésie…)

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’événement Nuit des musées Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2024-01-15 par OT Cambo les Bains