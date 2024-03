Calor Flamenco La Destrousse, vendredi 19 avril 2024.

Guidé par l’évocation du voyage, MUS’iterranée met à l’honneur les musiques du monde.

En effet, les familles Deleria et Santiago fusionnent dans le nouveau spectacle de Calo’r Flamenco ! L’authenticité, la joie et l’héritage musical du Flamenco sont mis à l’honneur dans cette représentation qui efface les barrières entre les musiciens et le public. Fort de leur passion débordante, Calo’r Flamenco nous ouvre les portes d’une culture riche et flamboyante. Le spectacle se veut intergénérationnels et vise à rassembler tous les publics, comme l’insuffle la culture andalouse et gitane, ce qui fait de chaque concert de la Compagnie Abiyelar une véritable fête ! 12 12 EUR.

La Pléiade

La Destrousse 13112 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur culture@ladestrousse.fr

