Calanques de Cassis Office de Tourisme de Port de Bouc Port-de-Bouc, samedi 24 août 2024.

Embarquement à l’Estaque pour une découverte du Vieux Port de Marseille, vue sur le Mucem, les forts St Jean et St Nicolas, Notre Dame de la Garde, et le marché aux poissons… la visite se poursuit en direction des Calanques de Marseille et de Cassis.

De l’Estaque à Port Miou en passant par la Baie des Singes, laissez vous surprendre à bord du Cisampo par la splendeur d’un des plus beaux sites naturels de la région.



Départ à 13h du Pont Van Gogh en bus jusqu’à l’Estaque

Retour à 18h30 en bus



Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme .

Début : 2024-08-24 13:00:00

fin : 2024-08-24 18:30:00

Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon

Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ot@portdebouc-tourisme.fr

