Café Tricot (débutant et confirmé) La Fabrique d’Issy Issy-les-Moulineaux, samedi 20 avril 2024.

Café Tricot (débutant et confirmé) L’atelier s’adresse à des débutants et des confirmés. Venez découvrir ou redécouvrir les bases du tricot autour d’un café. Samedi 20 avril, 14h00 La Fabrique d’Issy Atelier gratuit sur inscription et adhésions nécessaires pour participer à cet atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T14:00:00+02:00 – 2024-04-20T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-20T14:00:00+02:00 – 2024-04-20T16:30:00+02:00

La Fabrique d’Issy 54 rue d’Erevan 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-cafe-tricot-debutant-et-confirme-774801691717 »}]

tricot café