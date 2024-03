CAFÉ PRÉHISTOIRE MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac, vendredi 5 avril 2024.

Venez profiter d’un nouveau Café-Préhistoire au Musée de l’Aurignacien avec Michel Barbaza et le « Mea culpa d’un sceptique » d’ Émile Cartailhac.

Dans la droite ligne de « l’esprit des Lumières » plusieurs personnages pétris de curiosité pour la modernité humaniste de la Science, se sont penchés sur l’Histoire de la Nature et de la place de l’Homme au sein de celle-ci. Issus de milieux intellectuels divers, ces scientifiques marginaux, souvent méridionaux, parfois toulousains, ont contribué au travers de leurs travaux archéologiques, à l’édification de l’histoire générale des progrès humains. L’œuvre d’Émile Cartailhac en est une des plus remarquables illustrations.

Sans trop s’attarder sur la vie du personnage, la présentation s’arrête sur son « Mea culpa d’un sceptique » avant de revenir sur Altamira et ses peintures découvertes en 1879, dont on dénigre l’authenticité et que l’on oublie.

Gratuit/Places limitées, réservation conseillée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 18:30:00

fin : 2024-04-05

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie contact@musee-aurignacien.com

