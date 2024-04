Café philo Vivre responsable Obernai, dimanche 14 avril 2024.

Café philo Vivre responsable Obernai Bas-Rhin

Invitation à échanger et laisser libre circulation de la parole. Mettre en pièce une idée reçue, nier une évidence ou un projet déjà ficelé, y trouver du sens en dévoilant un peu d’humain en nous…

Discussion et échange autour de la conscience.

La responsabilité est souvent envisagée comme un fardeau. pourtant au coeur de la responsabilité se trouve une puissance incroyable. Elle s’étend à de nombreux champs de vie, influençant de nombreux domaines. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:50:00

fin : 2024-04-14 12:00:00

2 Avenue de Gail

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est info@cscarimbaud.com

L’événement Café philo Vivre responsable Obernai a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de tourisme d’Obernai