CAFÉ PHILO LA MORT REND-ELLE LA VIE ABSURDE ? À LA MINOTERIE Gardouch Haute-Garonne

Au Café Philo, chacun(e) peut prendre la parole, échanger des idées, ou simplement écouter… Pour développer son esprit critique et cultiver la libre pensée !

Pour le plaisir d’échanger et d’apprendre, pour dépasser les opinions superficielles et les préjugés. Pour une philosophie citoyenne et active !

Le thème sera La mort rend-elle la vie absurde ?

Animé par Eric Lowen, de l’Université Populaire de Philosophie de Toulouse.

Accès libre et gratuit, planches gourmandes (10€ boisson comprise) à commander auprès de nos épicières de l’Echoppe / 06 80 30 53 11 !

Pour chaque Café Philo, un support est proposé afin de vous aider à réfléchir au sujet abordé, ou pour approfondir après la rencontre. Vous voulez le recevoir par mail ? Demandez à être inscrit(e) à notre liste de diffusion dédiée en envoyant un message à programmation.minoterie@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 18:30:00

fin : 2024-04-19 20:30:00

Quai Riquet

Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie programmation.minoterie@gmail.com

