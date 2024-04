Café musiques Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse, samedi 13 avril 2024.

Des élèves du Conservatoire des Landes vous proposent de partager un moment convivial et musical.

Café et viennoiseries sur place, par l’Association des Elèves et Parents d’Elèves (AEPE) de l’Antenne Sud du Conservatoire.

Venez partager un moment convivial et musical !

Dans le hall de Pôle Sud Entrée libre EUR.

Début : 2024-04-13 10:30:00

fin : 2024-04-13 11:30:00

Voie Romaine Pôle Sud

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

