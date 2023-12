TIOMA Café Julien Marseille, 25 avril 2024 17:00, Marseille.

TIOMA Jeudi 25 avril 2024, 19h00 Café Julien 15€

[TIOMA]

Tioma, jeune auteur-compositeur des Landes, a suivi le chemin de la musique depuis sa découverte de la guitare lors d’une colonie de vacances. Il explore différents styles musicaux et s’inspire d’artistes variés tels que Guns N’ Roses, Jason Mraz, Sexion d’Assaut et Orelsan.

Encouragé par Bigflo & Oli, il signe avec leur label Bonne Étoile en 2020. Depuis, Tioma a enchaîné les succès, avec des premières parties d’artistes renommés et des festivals. Son premier EP, « Douce Escale », reflète ses émotions et sa sensibilité à travers des chansons à la fois apaisantes et mélancoliques. Actuellement en préparation de son prochain EP, Tioma continue de séduire un public de plus en plus large avec sa poésie intime et universelle.

TIOMA – « PLUS RIEN À CHANTER » : https://youtu.be/NitaB9-XqWM?si=sozLk4aIE3MnP_8M

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-25T19:00:00+02:00 – 2024-04-25T21:30:00+02:00

2024-04-25T19:00:00+02:00 – 2024-04-25T21:30:00+02:00