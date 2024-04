Café des parents Belin-Béliet, jeudi 11 avril 2024.

Café des parents Belin-Béliet Gironde

COMMUNE DE BELIN-BELIET

Le Café des parents est un temps d’accueil convivial et d’écoute pour les parents d’enfants de tous âges (du bébé au jeune adulte) autour d’un café/thé et de petits gâteaux. Ce temps d’échange et de partage entre parents et professionnels est une manière de découvrir les structures municipales et leurs rôles dans l’accompagnement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 09:00:00

fin : 2024-04-11 11:00:00

8 Rue des Écoles

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine

