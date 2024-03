Café des entrepreneurs Thématique : Programmes de soutien à l’entrepreneuriat de Orange LAB01 Ambérieu-en-Bugey, mardi 23 avril 2024.

Café des entrepreneurs Thématique : Programmes de soutien à l’entrepreneuriat de Orange Rejoignez-nous pour une session de présentation des initiatives d’Orange en faveur des Jeunes Entreprises et notamment l’entrepreneuriat au féminin, avec Sophie Marchand. Mardi 23 avril, 09h00 LAB01 Entrée libre sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T09:00:00+02:00 – 2024-04-23T10:30:00+02:00

Fin : 2024-04-23T09:00:00+02:00 – 2024-04-23T10:30:00+02:00

Vous êtes une entrepreneuse, une porteuse de projet entrepreneuriat, une start-up ?

Rejoignez-nous pour une session de présentation des initiatives d’Orange en faveur des Jeunes Entreprises et notamment l’entrepreneuriat au féminin, et venez échanger avec Sophie Marchand, Directrice Innovation du Territoire, chez Orange.

Le petit mot de Sophie :

“Chez Orange, nous sommes convaincus que l’innovation doit être ouverte et inclusive pour profiter à tous et nous avons la volonté d’innover avec tous les acteurs du territoire. Nous portons aussi des engagements pour l’inclusion numérique à travers notre raison d’être : « donner à chacun et chacune Les clés d’un monde numérique responsable ». Ces différents engagements se traduisent par des programmes et des ateliers à destination des jeunes entrepreneurs que j’aurai le plaisir de vous partager.”

Rendez-vous :

️ Mardi 23 avril

de 9h à 10h30

Accueil FabLab du LAB01, 48 rue Gustave Noblemaire – 01500 Ambérieu en Bugey

⚠️ Le café des entrepreneurs est ouvert à tous les professionnels, aux adhérent(e)s du LAB01 et non-adhérent(e)s.

Pas d’inscription nécessaire, venez simplement à 9h !

LAB01 48 rue gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes