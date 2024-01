Café découverte à la chapelle de l’Annonciade Chapelle de l’Annonciade Martigues, samedi 25 mai 2024.

Café découverte à la chapelle de l'Annonciade

Moments conviviaux de rencontre autour d’un thé ou d’un café, les cafés découverte sont une invitation à découvrir des points de vue singuliers sur la ville de Martigues et son patrimoine, depuis la chapelle de l’Annonciade. Tout public, sur inscription.

– Samedi 25 mai à 9h30 visite de la tribune aux graffitis.

La tribune des graffitis se dévoile pour ce rendez-vous autour de 300 ans de mémoires d’hommes et de femmes gravées, dessinées ou incisées sur les murs de cet espace insolite.



– Samedi 8 juin à 9h30 la légende dorée.

La légende dorée de Jacques de Voragine écrite au XIIIe siècle a inspiré les artistes de l’Annonciade. Cette visite se propose de présenter ce texte et les représentations liées. .

Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Début : 2024-05-25 09:30:00

fin : 2024-05-25 11:00:00



