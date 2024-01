CAFÉ DE L’EMPLOI Halle des Congrès La Bresse, mercredi 10 avril 2024.

CAFÉ DE L’EMPLOI Halle des Congrès La Bresse Vosges

Mercredi

Ce forum, organisé en partenariat avec Pôle Emploi, permet de mettre en relation des entreprises locales et du territoire de la Communauté de communes des Hautes-Vosges avec des personnes en démarche de recherche d’emploi. De nombreux postes sont proposés, en CDI, CDD et emplois saisonniers, dans des secteurs très différents, comme notamment l’hôtellerie-restauration, le tourisme, le commerce, les agences intérimaires, les services de sécurité et maintien de l’ordre, etc. Ne pas oublier de se munir d’un C.V.Adultes

0 EUR.

Halle des Congrès 2A Rue des Proyes

La Bresse 88250 Vosges Grand Est info@labresse.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 09:00:00

fin : 2024-04-10 11:30:00



