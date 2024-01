Café culture Médiathèque Les Etoiles Villenave-d’Ornon, mardi 6 février 2024.

Café culture Culturez-vous ! 6 février 4 juin, les mardis Médiathèque Les Etoiles Gratuit sur réservation • Adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T18:00:00+01:00 – 2024-02-06T20:00:00+01:00

Fin : 2024-06-04T18:00:00+02:00 – 2024-06-04T20:00:00+02:00

Venez partager vos coups de cœur.

Que ce soit le cinéma, la musique ou la littérature, découvrez de nouvelles idées autour d’un moment convivial.

Seront également programmées des rencontres autour de sujets divers et variés tels que la lecture, le cinéma, la cuisine, l’écriture…

Quelques dates à retenir

10/10 : La librairie Le partage des mots présentera ses coups de coeur de la rentrée littéraire.

06/02/2024 La librairie Mollat proposera une sélection de nouveautés en littérature.

Médiathèque Les Etoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 96 56 40 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 96 56 40 »}] Lieux d’accès à la culture pour tous, la médiathèque est un espace convivial où se déroulent également des ateliers, expositions et autres animations, tout au long de l’année.

La médiathèque les Étoiles, propose en plus l’accès à des consoles de jeux vidéo (PS4, Xbox One et Wii U) jouables sur place.

