Café bien-être Bourges, vendredi 19 avril 2024.

Apprends à être attentionné envers toi et tes proches à travers un atelier ludique et comprends comment décoder les différents langages de l’amour avec @les.attentionnees.

Mag et Daph vont animer l’un des fameux « Café bien-être » qui se déroulent dans la ville de Bourges ++ Un moment cocooning, calme et gourmand qui est fait pour que tu prennes soin de toi. Prendre le temps d’arrêter le temps pour profiter de chaque instant.

En petit comité autour de gâteaux healthy cuisinés par @vitavinaturo (naturopathe) et de boissons fruitées.

Découvre les yeux fermés la jolie surprise gustative proposée par @anaiscoldbrew.

Laisse-toi guider par la douce voix de @gaelle_tchibinda_hypsoa (sophrologue) 3030 30 EUR.

Début : 2024-04-19 18:00:00

fin : 2024-04-19 20:00:00

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire hypsoa@gmail.com

