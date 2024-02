Caen les statues font leur cinéma Caen, dimanche 1 décembre 2024.

À Caen, les statues font leur cinéma

Voilà une manière vraiment originale de découvrir en famille l’histoire de Caen. Vous partez en effet à la rencontre des statues érigées dans la ville, représentant les personnages célèbres qui ont marqué son histoire. Le temps d’une soirée, on devient acteur et on donne vie et voix à ces statues ! Tous vos sens sont mis en éveil et les statues… se réveillent.

Caen, les statues font leur cinéma » est proposé dans le cadre de l’opération des Etonnants Patrimoine.

Avec Corinne Joimel, guide-conférencière, partez à la rencontre des statues dans l’espace public caennais. Une visite originale, ludique et poétique pour les fans de cinéma, amateurs d’humour et de patrimoine.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-01

fin : 2024-12-19

place Saint Pierre

Caen 14000 Calvados Normandie info@guide-normandy.com

