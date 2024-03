CAEN/14 : animation GONm Beaulieu Caen, samedi 18 mai 2024.

CAEN/14 : animation GONm Les oiseaux nicheurs du vallon de Bretteville Samedi 18 mai, 09h00 Beaulieu Gratuit sans réservation

Début : 2024-05-18T09:00:00+02:00 – 2024-05-18T11:00:00+02:00

Animation ornithologique au départ de Beaulieu et allant vers le vallon de Bretteville.

Passereaux des friches, des zones ouvertes et cultivées et des jardins seront au rendez-vous.

Jumelles conseillées.

Rendez-vous : 9 h à l’arrêt de bus Beaulieu Brazza rond point Avenue Nelson Mandela et Boulevard George Pompidou. Ligne 2

Contact : Philippe Gachet par sms

Beaulieu Beaulieu Caen/14 Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 89 56 85 74 »}]