Cabareto Groovers Théâtre de la Violette Toulouse, dimanche 14 avril 2024.

Alors ils créèrent leur propre cabaret ! 14 – 17 avril Théâtre de la Violette Tarif plein : 7€ / Tarif réduit : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T10:45:00+02:00 – 2024-04-14T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-17T16:30:00+02:00 – 2024-04-17T17:15:00+02:00

Spectacle musical à partir de 4 ans

Par la compagnie Ode Forme

Voici l’histoire d’une bande de pantins, au coeur d’un cabaret forain, qui rêvaient de changer le monde. De le rendre tout simplement plus gai.

Alors ils créèrent leur propre cabaret « le Cabaret Groovers ».

Chacun d’eux, d’Ulliz et sa bête, à Orphéo le magicien, en passant par Rita la diva divine et tout le reste de la troupe va vous présenter ses délicieux talents.

Mais, eux mêmes, sauront-ils dépasser leurs limites et petitesses, couplées aux aléas de la vie, et rebondir en beauté afin de poursuivre leur si beau rêve.

Car tel le jour et la nuit, nous sommes grands et petits.

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@theatredelaviolette.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561731851 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatredelaviolette.com/cabareto_groovers-280.html »}]

jeune public spectacle