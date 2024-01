DA SILVA CABARET VAUBAN Brest, vendredi 4 octobre 2024.

Da Silva est un Infatigable vagabond : musiques de films, mises en scènes dans l’espace public, albums, contes et livres pour enfants, mais aussi peinture, il est toujours là où on ne l’attend pas. « Le bonheur parfait est quelque chose de très proche de la tristesse » disait Charlie Chaplin.« Extrait d’une vie imparfaite », le nouvel album de Da Silva est un contre-coup à cette vision de la félicité. Pour sa tournée il propose un spectacle solo unique : fardé en clown de cirque, artiste solitaire sans illusions et pourtant plein d’espoirs, Da Silva est entouré de ses peintures, entre irrationnel anarchique et poésie tendre.

Tarif : 20.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-10-04 à 20:30

Réservez votre billet ici

CABARET VAUBAN 17 avenue Georges Clémenceau 29200 Brest 29