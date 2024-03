Cabaret de la Fête des Pères-Dancharia TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse, samedi 15 juin 2024.

Hautes-Pyrénées

Départ de Trie 6h40 CASTELNAU 7h00 7h25 péage de Lannemezan Péage Tarbes EST 7H55 , par autoroute direction Dancharia. Arrêt petit déjeuner en cours de route (non compris dans le forfait).

Arrivée à Dancharia. Temps libre dans les ventas.

12h00 Déjeuner et spectacle Cabaret, à la NUBA, dans la plus grande discothèque des Pyrénées Atlantiques transformée pour l’occasion en salle de spectacle.

Le temps d’une journée on s’évade avec la revue spéciale fête des Pères.

Il vous sera servi :

Kir Royal et son amuse bouche.

Bobo de camarao (soupe de crevette).

Balcalhau com natas (morue à la crème).

Picanha grillé (rumsteack), gratin de pommes de terre.

Pudim de coco (flan de coco).

Vinede Navarre, cava et café compris.

Fin de la prestation 16h30/17h puis retour vers votre région.

