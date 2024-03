Cabaret Aquatique sous la Bulle 11 et 12 avril 2024 Villersexel, jeudi 11 avril 2024.

Cabaret Aquatique sous la Bulle 11 et 12 avril 2024 Villersexel Haute-Saône

Plongez dans un univers d’humour et de tendresse avec la compagnie OFAM.

À partir de 6 ans

L’eau comme matière, comme élément, comme force, comme source de vie… Ce cabaret aquatique doit refléter tout cela un lieu de vie, de rire, de poésie, où le duo pourra s’épanouir, dans un écrin au sein duquel l’eau sera valorisée, sublimée, magnifiée.

Les spectateurs assisteront à une envolée poétique où le rire sera aussi présent que l’émotion.

Au fil du spectacle, alternant musique, clown, conte, chant, magie, théâtre…, les deux personnages tisseront entre eux une relation touchante, humaine, intime, presque naïve. Les spectateurs seront les témoins de cette rencontre hors du temps. Mieux, ils en seront à certains moments les instigateurs.

Le spectacle s’articulera autour d’un grand bassin au ras du sol, devant lequel les spectateurs seront installés au plus près, afin de créer une proximité et une intimité avec les artistes. Au cours du spectacle, différents effets d’eau disséminés dans le décor se dévoileront jets, rideau, pluie, bulles… La lumière tiendra également une place prépondérante. Grâce à elle, les spectateurs pourront ressentir les différents états de l’eau de la sérénité d’un lac isolé à la vivacité d’un torrent de montagne, en passant par la douceur et la nostalgie d’une pluie nocturne.

Représentations Tout Public:

– Jeudi 11 avril à 17 h / avec une classe Cm1/Cm2 de Villersexel et un groupe de résidents des Fondation Grammont et Griboulard,

– Vendredi 12 avril à 20 h 30 / avec une classe Cm1/Cm2 de Villersexel.

Un très beau spectacle à voir ! .

Rue de la Forge

Rue de la Forge

Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

