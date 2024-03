Ca plane pour les rapaces Aix-Villemaur-Pâlis, mercredi 10 juillet 2024.

Mercredi 10 juillet PALIS Ca plane pour les rapaces. De 9h à 11h. Longues ailes, queue étroite, vol bas et lent… Partez à la découverte des busards et autres rapaces qui vivent autour de nous. Soyez vigilants et ouvrez grands vos yeux. Animation réservée aux adhérents. Contact +33 (0)3 25 40 10 59 info@cieoa.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 09:00:00

fin : 2024-07-10 11:00:00

Pâlis

Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est info@cieoa.fr

