« Ça ne touche pas terre ! » Samadet, mercredi 24 avril 2024.

« Ça ne touche pas terre ! » Samadet Landes

Une sculpture doit être présentée sur un socle ! Une sculpture, ça doit être solide ! Une sculpture est éternelle ! L’artiste plasticienne Alexia Chevrollier interroge les règles et normes héritées de la sculpture classique et propose un atelier pour s’amuser à déconstruire ces affirmations en travaillant un volume en terre crue. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 15:00:00

fin : 2024-04-24 17:00:00

Musée de la Faïence Samadet

Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine musee.samadet@landes.fr

