Ça gratte, ça pique (pour les 3-6 ans) Sallenelles, lundi 15 juillet 2024.

Ça gratte, ça pique (pour les 3-6 ans) Sallenelles Calvados

Mettez vos sens en éveil avec les plantes de l’estuaire… Observez, touchez et découvrez pourquoi les plantes piquent, grattent et plus encore !

De 3 à 6 ans avec adulte accompagnant.

(2km/2h) Niveau 1

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15 10:30:00

fin : 2024-07-15 12:00:00

Maison de la nature et de l’estuaire

Sallenelles 14121 Calvados Normandie mne@cpievdo.fr

