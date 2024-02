Ca bourdonne dans l’estuaire Sallenelles, mercredi 17 juillet 2024.

Ca bourdonne dans l’estuaire Sallenelles Calvados

Dans l’estuaire, de nombreuses espèces d’abeilles s’agitent de fleur en fleur. Jouons pour découvrir la pollinisation et apprenons à observer et à reconnaître ces petites bêtes si utiles pour la nature.

Tout public (Dès 4 ans)

(2 km/1h30) Niveau 1

Dans l’estuaire, de nombreuses espèces d’abeilles s’agitent de fleur en fleur. Jouons pour découvrir la pollinisation et apprenons à observer et à reconnaître ces petites bêtes si utiles pour la nature.

Tout public (Dès 4 ans)

(2 km/1h30) Niveau 1 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17 10:30:00

fin : 2024-07-17 12:00:00

Maison de la nature et de l’estuaire

Sallenelles 14121 Calvados Normandie mne@cpievdo.fr

L’événement Ca bourdonne dans l’estuaire Sallenelles a été mis à jour le 2024-02-05 par OT Coeur de Nacre