Au-delà du regard, une visite pendant laquelle le corps s’exprime à son rythme pour ouvrir un dialogue entre les œuvres et vous.

Réservation conseillée. Tarif adulte : de 5 à 10€, enfant : 2€

En août Murielle Ikareth vous invite à une expérience sensorielle dynamique dans l’exposition “La part du trait”. Lorsque le corps bouge l’esprit s’apaise, les tensions se dénouent, l’énergie circule. Musée de la Seine-et-Marne 17, Avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne

