C l’atelier Hera Büyüktasciyan Tours, samedi 20 avril 2024.

C l’atelier Hera Büyüktasciyan Tours Indre-et-Loire

Samedi

Un samedi par mois, expérimentez en famille la création contemporaine à partir des expositions en cours.

Hera Büyüktasciyan interroge la mémoire grâce à une pratique pluridisciplinaire, et œuvre à la mise en lumière de récits enfouis.

Dans cette exposition au CCC OD, l’artiste évoque les fragments d’histoires véhiculées par les courants de la Loire et le passé de la Région à travers le savoir-faire et la tradition de la soie.

Lors de cet atelier, venez expérimenter le dessin par la technique du frottage, permettant de faire ressurgir des motifs, révéler des empreintes et textures afin d’imaginer de nouveaux récits.

Atelier organisé dans le cadre de l’exposition Défendre les eaux ancestrales de Hera Büyüktasciyan au CCC OD du 29.03.2024 au 05.01.2025 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 15:00:00

fin : 2024-04-20 16:15:00

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@cccod.fr

