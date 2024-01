ZAZIE C.C. YVES FURET La Souterraine, mercredi 3 avril 2024.

Après le Zaziessenciel Tour, grand succès par vents covidiens et marées d’amour, Zazie s’envole vers de nouveaux horizons avec sa nouvelle tournée : Air Tour, lancée par le virevoltant single ‘‘Let It Shine’’ et son nouveau projet ‘‘Aile-P’’. Zazie et toute sa compagnie ont hâte de vous accueillir à bord ! Et dire qu’au départ, elle se destinait à une carrière de kiné… voire de mannequin, grâce à son mètre quatre-vingt. Mais le virus de la musique était plus fort.Aussi, après avoir joué à la choriste pour divers artistes dont Boy George, Zazie s’exile outre-manche pour enregistrer son premier album Je, tu, ils . Nous sommes en 1992. Premier single, Sucré salé (où Zazie apparaît à demie nue dans le clip !), premier succès confirmé dès 1993 par une Victoire de la Musique, catégorie Meilleur espoir féminin . Mais ce sera Zen (1995), son deuxième opus, qui installera confortablement Zazie sur la scène française.Voix fluette, paroles originales, engagées et bourrées de jeux de mots, mélodies accrocheuses, Zazie s’impose doucement mais sûrement. En 1996, elle obtient sa seconde Victoire dans la catégorie Vidéo-clip de l’année pour le clip Larsen . Elle n’hésite pas à s’engager pour des causes caritatives ou des manifestations de soutien : Les restos du cœur, le séisme en Haïti, la libération de Aung San Suu Kyi… Avec un sacré sens de l’humour, Zazie écrit des textes acérés, aussi bien pour elle que pour le gratin de la chanson française. Après avoir fêté ses 20 ans de carrière en 2012, Zazie s’est illustrée en tant que coach dans la saison 4 de The Voice, qu’elle a remporté.

Début : 2024-04-03 à 20:30

