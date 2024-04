Bzzz’aventurez-vous au rucher Seuilly, samedi 6 juillet 2024.

Samedi

Entrez dans le monde fascinant des abeilles ! Passez la combinaison de l’apiculteur et venez découvrir le fonctionnement d’une ruche et le mode de vie de ces insectes surprenants. RDV à 14h à l’abbaye de Seuilly. Remarques Nombre de places limité (20 personnes). Prévoir des vêtements à manches longues. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 14:00:00

fin : 2024-07-06

4 Route de l’Abbaye

Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@cpievaldeloire.org

