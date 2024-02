« BUVONS ! LA FAÏENCE RACONTE LE VIN » Saumur, samedi 18 mai 2024.

« BUVONS ! LA FAÏENCE RACONTE LE VIN » Saumur Maine-et-Loire

Une exposition itinérante de Nevers à Saumur. Un partenariat rassemble les céramiques issues des collections de Nevers et celles du Château-Musée de Saumur, avec des prêts exceptionnels du Louvre, de la Cité de la céramique de Sèvres et du Musée des arts décoratifs. Grâce aux travaux de Jean Rosen, directeur de recherche émérite au CNRS. .

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Esplanade Hubert Landais

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire chateau@saumur.fr

