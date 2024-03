Burning / En compagnie de L’Association Franco-Coréenne de Toulouse Le Cratère Toulouse, mardi 16 avril 2024.

Burning / En compagnie de L’Association Franco-Coréenne de Toulouse Évènement Mardi 16 avril, 18h15 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T18:15:00+02:00 – 2024-04-16T20:15:00+02:00

Fin : 2024-04-16T18:15:00+02:00 – 2024-04-16T20:15:00+02:00

Burning, de Lee Chang-dong / 2h28 / Corée du Sud / Avec Yoo Ah-in, Steven Yeun, Jun Jong-seo, Kim Soo-kyung, Choi Seung-ho

Synopsis : Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, tombe par hasard sur Haemi, une jeune fille qui habitait auparavant son quartier. Elle lui demande de s’occuper de son chat pendant un voyage en Afrique. À son retour, Haemi lui présente Ben, un garçon mystérieux qu’elle a rencontré là-bas. Un jour, Ben leur révèle un bien étrange passe-temps…

Le Cratère
95 grande rue Saint-Michel
31400 Toulouse
Toulouse
31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier
Haute-Garonne
Occitanie
Le Cratère, cinéma d'Art et d'Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Cinéma Toulouse