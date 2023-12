Moncontour autrement Bureau d’Information Touristique Moncontour, 4 décembre 2023, Moncontour.

Moncontour,Vienne

L’Office de tourisme vous donne rendez-vous pour une visite du village de Moncontour, à partager en famille.

Marie-Claude vous emmènera dans le cœur du village pour une balade hors du commun.

A Moncontour, la nature est plus que jamais mis en avant !

Réservation conseillée – 4 personnes minimum.

2024-07-16 fin : 2024-07-16 . EUR.

Bureau d’Information Touristique Rue Maxime Ridouard

Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Tourist Office invites you and your family to visit the village of Moncontour.

Marie-Claude will take you into the heart of the village for an unusual stroll.

At Moncontour, nature is more important than ever!

Reservations recommended – 4 people minimum

La Oficina de Turismo le invita a recorrer en familia el pueblo de Moncontour.

Marie-Claude le llevará al corazón del pueblo para dar un paseo insólito.

En Moncontour, la naturaleza es más protagonista que nunca

Se recomienda reservar – 4 personas mínimo

Das Fremdenverkehrsamt lädt Sie zu einem Besuch des Dorfes Moncontour ein, den Sie mit Ihrer Familie teilen können.

Marie-Claude nimmt Sie mit auf einen außergewöhnlichen Spaziergang durch das Herz des Dorfes.

In Moncontour wird die Natur mehr denn je in den Vordergrund gestellt!

Reservierung empfohlen – Mindestens 4 Personen

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme du Pays Loudunais