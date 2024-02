BUN HAY MEAN SPECTACLE BUN HAY MEAN ESPACE PIERRE BACHELET Dammarie Les Lys, samedi 21 septembre 2024.

Bulo Ara Productions en accord avec Tcholélé productions présente Bun Hay Mean Nouveau SpectacleAprès le succès de ses deux premiers spectacles, Chinois Marrant et Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent, l’humoriste Bun Hay Mean revient avec un troisième stand up !Au programme : transgressions, provocations et punchlines hilarantes ! Un retour aux sources annoncé. Déconseillé au moins de 16 ans

Tarif : 39.60 – 39.60 euros.

Début : 2024-09-21 à 20:00

ESPACE PIERRE BACHELET LA CARTONNERIE 824 AV DU LYS 77190 Dammarie Les Lys 77