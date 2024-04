BULLES DE CULTURE MATINALES DE ST JOSEPH AU MAIL, UN QUARTIER IMPÉRIAL ! Angers, dimanche 19 mai 2024.

Au XIXe Angers se réinvente dans ce secteur on aménage le jardin du Mail entre le nouvel hôtel de vile et le palais de justice en construction. Le chemin de fer apparait et un nouveau quartier émerge entre la gare et le centre-ville. Il s’organise autour du lycée et de l’église St Joseph, et se déploie le long du boulevard-promenade qui ne s’appelle pas encore Foch ! Circuit et commentaires plus développés que lors des Bulles Apéritives sur le même sujet. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 11:00:00

fin : 2024-05-19 12:30:00

1 rue des Arènes

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire odilewibault@gmail.com

