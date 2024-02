Bulles de culture Eglise Notre-Dame-des-Trévois Troyes, samedi 20 avril 2024.

Construite de 1931 à 1934, l’église Notre-Dame-des-Trévois est l’œuvre de l’architecte Dom Paul Bellot (1876-1944) qui en fut chanoine et présenté par certains comme l’un des plus grands architectes français des années 1920 et 1930 !



Lors de cette visite vous découvrirez le cachet unique de l’église qui tient à une élégante marqueterie de style mauresque d’Andalousie, aux murs de briques de style flamand associés à de larges voûtes blanches et d’arcades aux couleurs sobres dont les nuances créent une église atypique, qui rappelle un peu le style byzantin !

L’église a été classée à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2001. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:30:00

fin : 2024-04-20

Rdv à l’église Notre-Dame des Trévois

Troyes 10000 Aube Grand Est

