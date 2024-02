Bulle et Bob au jardin Bibliothèque L’Absie, mercredi 17 avril 2024.

Bulle et Bob au jardin Bibliothèque L’Absie Deux-Sèvres

Il s’en passe des choses quand Bulle et Bob jardinent… Un ver de terre beurk ! Comme il est dur à ouvrir, ce robinet !

Oh ! Une coccinelle ! Et si on jouait au jeu des légumes ? Une histoire légère comme le printemps et des chansons douces, enjouées et jazzy pour fêter les beaux jours !

Proposé par Natalie Tual.

À partir de 3 ans, sur réservation. EUR.

Début : 2024-04-17 10:30:00

fin : 2024-04-17 11:30:00

Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud

L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.labsie@agglo2b.fr

