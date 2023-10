Ahouvi de Yuval Rozman Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande, Ille et Vilaine Bruz, 16 avril 2024 20:30, Bruz.

Dans un décor aux teintes pastel voire délavées, Yuval Rozman présente le dernier volet de sa Quadrilogie de ma Terre. Ahouvi, en he breu veut dire « mon amour ». 16 et 17 avril 2024

Dans un décor aux teintes pastel voire délavées, Yuval Rozman présente le dernier volet de sa Quadrilogie de ma Terre. Ahouvi, en hébreu, veut dire « mon amour ». AHOUVI est une histoire d’amour entre une israélienne et un français, Tamar & Virgile. Le récit fait par l’une et l’autre décortique sous nos yeux le délitement d’une histoire d’amour. Métaphore pour le metteur en scène de la relation entre la France et Israël, cette histoire d’amour n’en est pas moins poignante et en tout point reflète notre société contemporaine : appli de rencontre et soirée canapés… Tout en finesse et en équilibre, cet instantané contemporain oscille entre le drôle et le drame, le léger et le grave.

