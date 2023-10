C’est toi qu’on adore / Pode Ser Le Grand Logis Bruz, 18 avril 2024 20:30, Bruz.

C'est toi qu'on adore / Pode Ser
Le Grand Logis Bruz
Jeudi 18 avril 2024, 20h30

C’est toi qu’on adore

Elles sont deux mais pourraient être cent ou mille. Ensemble, elles s’élancent bancales, malades ou parfois heureuses, et s’engagent peut-être pour le meilleur mais probablement pour le pire. Contre elles une adversité que l’on devine mais dont on ne sait rien. Héroines, tour à tour invincibles ou tragiquement vulnérables, elles avancent, résistent, s’effondrent parfois, mais s’évertuent inlassablement à lutter jusqu’à l’épuisement des forces que l’on sent poindre.

Pode Ser

Pode Ser nous parle, à travers le corps rageur d’une danseuse, de tout ce qu’on a été, les rôles qu’on a joués, certains assignés et de ce qu’on aurait pu être, peut-être… Un solo percutant sur la difficulté d’être soi, primé 5 fois à l’international.

Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine