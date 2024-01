Séminaires de recherche IODE/ENS Ecole nationale supérieure de Rennes (ENS Rennes) Bruz, vendredi 19 avril 2024.

Retrouvez de janvier à avril les séminaires de recherche IODE/ENS 2024. 18 janvier – 19 avril 1

Du 2024-01-18 17:00 au 2024-04-19 18:00.

Préentation des séminaires de recherche IODE/ENS du département DEM

Les intervenants des séminaires sont professeurs, maîtres de conférences, chargés de recherche CNRS, lecturer, associate professor, etc.

Ils présentent leurs travaux de recherche et dialoguent avec les élèves de l’ENS Rennes sur objets, méthodes, epistemes, etc.

Certains séminaires seront enregistrés. Les vidéos des interventions seront alors mises en ligne par la suite sur la chaîne Youtube de l’ENS Rennes.

Programme

Jeudi 18 janvier, 17-19H, Timothée Fouqueray, Post-Doct IODE/LETG, ENS Lyon, Docteur en écologie, « Droit dans ses bottes (d’écologue) : défis et apports d’une interdisciplinarité écologie-droit pour la transition agroécologique de l’élevage breton ».

Vendredi 26 janvier, 16H-18H, Sophie Lemaître, « Combattre la corruption, une nécessité pour protéger l’environnement »

Vendredi 9 février, 16-18H, Maylis Desrousseaux, Maîtresse de conférences / Associate professor Lab’urba, Ecole d’urbanisme de Paris, « Des sols vers le droit : l’approche militante d’un objet de recherche »

Vendredi 16 février, 16-18H, Alexandre Zabalza, Philosophe du droit, professeur de droit privé et de sciences criminelles, « Droits de la terre et Droit de notre maison commune »

Vendredi 8 mars, 16h-18H, Marc Clément, Magistrat administratif, membre de l’autorité environnementale, vice-président du comité d’examen de l’application de la Convention de Aarhus « Quelle place pour la recherche en droit du numérique et de l’intelligence artificielle ? »

Vendredi 15 mars, 16H-18H, Sophie Grosbon, Maîtresse de conférences à l’Université Paris Nanterre, Chercheure au CEDIN, en délégation CNRS à l’UAM (CERIC), « Construire une recherche au confluent des droits fondamentaux, de l’environnement et du commerce international »

Vendredi 22 mars, 16H-18H, Luca d’Ambrosio, Chercheur associé à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (IREDIES) – of counsel Lysias Partners – Paris, « La responsabilité des entreprises face aux changements climatiques »

Vendredi 5 avril, 16H-18H Solange télès Da Silva, Professeure de Droit à l’ Université Presbyterienne Mackenzie (UPM), Boursière PQ du Conseil national de développement scientifique et technologique (CNPq), « La recherche en droit de l’environnement: regards croisés entre le texte et le contexte »

Vendredi 12 avril, 16H-18H, Jennifer Bardy, maîtresse de conférences en droit privé à l’Université Côte d’Azur et membre du GREDEG, « La comptabilité, boussole du système juridique » ? »

Vendredi 19 avril, 16-18H, Morgane Leclerc, Chercheure au sein de la Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaires (Chaire DDSA) et à l’Institut sur la Nutrition et les Aliments Fonctionnels (INAF) de l’Université Laval (Canada), « Des droits des agriculteurs aux droits des pêcheurs : les sciences juridiques au service d’une production alimentaire équitable »

Ecole nationale supérieure de Rennes (ENS Rennes) 11 Av. Robert Schuman, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine