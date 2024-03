Brunch Musical #2 : Fort Barraux Fort Barraux Barraux, lundi 1 avril 2024.

Brunch Musical #2 : Fort Barraux L’une des plus anciennes et prestigieuses places défensives des Alpes ouvre ses portes au Festival, qui investit des espaces pour des concerts inédits, des ateliers découvertes et des jeux pour tous. Lundi 1 avril, 10h30 Fort Barraux Forfait jour au choix : 8 à 35 € – Vente sur place le jour de l’événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-01T10:30:00+02:00 – 2024-04-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-01T10:30:00+02:00 – 2024-04-01T19:00:00+02:00

Polyphème

Polyrythmie contemporaine pour Darbuka et gamelan de poche

Polyphème, c’est un travail de recherche et de création entre des imaginaires tirés du phrasé de la darbuka du percussionniste Wassim Halal et du gamelan balinais Puspawarna et de ses 7 membres. Au-delà d’un dialogue singulier et audacieux entre deux traditions musicales, ils construisent collectivement

un langage commun, suite de compositions et d’improvisations hors-pistes semée d’obsédants leitmotivs qui invitent l’auditeur dans un tourbillon sonore magnétisant.

Lagon noir

Afro punk psyché et maloya vénéneux

Au bord du Lagon noir, il y a la chanteuse Ann O’Aro, jeune prêtresse bouleversante d’un maloya hanté, et deux compositeurs producteurs multi-instrumentistes qui rêvaient de travailler avec elle : Quentin Biardeau et Valentin Ceccaldi, musiciens excellents et excessifs, cofondateurs du TriCollectif. Au plus profond du Lagon noir, il y a aussi les sables d’Afrique, Ouagadougou au Burkina Faso, où le percussionniste Marcel Balboné attendait de s’embarquer dans cette aventure hors normes. Une matière explosive et une manière psychédélique de réinventer la créolité.

Bel Air de Forro

Fusion virevoltante entre chants du Nordeste brésilien et musique bretonne

Quand la chanteuse brésilienne Mariana Caetano, véritable tornade scénique, rencontre Yann Le Corre, accordéoniste issu de la nouvelle génération des musiciens bretons, et le percussionniste de São Paulo Marcelo Costa, cela donne une fusion musicale virevoltante, un son unique qui emporte tout sur son passage ! Imprégné de la musique dansante du Nordeste du Brésil, Bel air de Forro s’est emparé de la tradition musicale populaire à travers le forro, la ciranda, le coco, ou encore la quadrille. Au son de l’accordéon, de la zabumba et de chants chaleureux, ils nous invitent à danser et prendre un grand bol d’air au rythme de sonorités latines et de leurs cousines bretonnes.

À la poursuite du crin (dès 6 ans)

Musique roumaine aventureuse, jeune public et familles

L’ensemble Zakouska part à la recherche d’un crin un peu magique qui, grâce à une très vieille technique roumaine, fait sonner l’âme des violons. Dans cette épopée imaginaire, on tournoie au milieu d’une bourrasque musicale pleine d’inventivité, d’impétuosité et de groove, le tout pimenté par la bonne humeur et la joie communicative. L’accordéon, la guitare, les violons et la lyra s’accordent en toute harmonie et voguent avec une fluidité déconcertante du côté du jazz et des musiques improvisées. Souffle alors un vent de liberté et de modernité sur les musiques d’Europe de l’Est jusqu’aux rives de la Méditerranée.

Sky & Road

Un quatuor classique bousculé par un koto japonais

Yves Bonnefoy évoquait « ce son qui réunit, quand les mots divisent ». Dans ce coup de foudre entre Mieko Miyazaki, musicienne japonaise exploratrice de terres sonores avec la complicité de son koto, et le Quatuor Yako, jeune ensemble classique fougueux, le verbe n’est pas au centre. Les langues maternelles distinctes imposent au quintette un franchissement par la musique, rendant au mot « métissage » son sens premier : union féconde. Redistribuant les cartes, Sky & Road se mue dès lors en un véritable attentat à la morosité, vive succession de plans sonores inattendus, au service d’un discours tantôt endiablé, tantôt rêveur, toujours résolument optimiste.

Atelier gamelan

Venez découvrir le gamelan en famille ou entre amis !

