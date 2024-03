Brunch littéraire avec l’écrivaine Hemley Boum Au ChapitÔ de Bègles Bègles, samedi 20 avril 2024.

Brunch littéraire avec l’écrivaine Hemley Boum Brunch littéraire avec Hemley Boum, autrice de « Le rêve du pêcheur » le samedi 20 avril à 11h30 au ChapitÔ de Bègles. Repas à 11h30 et rencontre littéraire à 12h30. Samedi 20 avril, 11h30 Au ChapitÔ de Bègles Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T11:30:00+02:00 – 2024-04-20T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-20T11:30:00+02:00 – 2024-04-20T12:30:00+02:00

Dans le cadre de la parution de son roman Le rêve du pêcheur aux éditions Gallimard en janvier 2024, Hemley Boum partagera avec nous les coulisses de sa plume et de sa recette d’enfance !

Ce brunch-littéraire est l’occasion d’échanger autour du parcours littéraire de l’autrice et de son cheminement vers son nouveau roman. Les habitant·e·s et le Centre social de l’Estey nous permettront de partager la recette proposée par Hemley Boum et Cheikh Sow, musicien.

L’échange littéraire avec Hemley Boum est animé par Beata Umubyeyi Mairesse, écrivaine. La matinée sera guidée par le talent musical de Cheikh Sow.

Cette rencontre vous est suggérée par le Chapitô de Bègles, le Centre social de l’Estey, l’Institut des Afriques, la Villa Valmont, la Chaire d’excellence diasporas africaines et transculturalités et Lettres afro-caribéennes.

Le rêve du pêcheur a été créé avec le soutien du programme de résidences de la Villa Valmont.

Au ChapitÔ de Bègles 19 Av. Robert Schuman, 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/villa-valmont/evenements/brunch-litteraire »}]

DR