Brocéliande Sport Nature Trail du lac les belles rives Taupont, samedi 18 mai 2024.

Brocéliande Sport Nature Trail du lac les belles rives Taupont Morbihan

Le Trail du Lac, une épreuve au cœur du territoire, devenue un incontournable du Festival Brocéliande Sport Nature ! Cette année, la manifestation sportive se renouvelle avec des parcours inédits, comportant des itinéraires plus ludiques et plus techniques et donc plus de dénivelé ! Les coureurs empruntent des chemins boisés à travers les communes de Guillac, Taupont et Ploërmel.

Les distances changent elles aussi avec trois parcours de 8, 14 et 25km. Et comme chaque année, les courses kid’s de 1, 2 et 4km selon les âges et la traditionnelle course parent/enfant.

Ce trail fait partie du Challenge des Trails, un classement de 6 épreuves organisées à travers le territoire !

Et toute la journée, profitez du Festival Brocéliande Sport Nature où de multiples animations vous permettent de vous initiez et de participer à la fête. .

Début : 2024-05-18 10:30:00

fin : 2024-05-18 19:00:00

les belles rives base de loisirs lac au Duc

Taupont 56800 Morbihan Bretagne poledessports@ploermelcommunaute.bzh

