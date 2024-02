Brocante vide-greniers 21ème édition Salle Omnisports Étaules, mercredi 8 mai 2024.

Brocante vide-greniers 21ème édition Salle Omnisports Étaules Charente-Maritime

21e brocante et vide-greniers de Terre et mer à Etaules



Brocante ouverte aux professionnels (pas d’alimentaire) et particuliers. Buvette et restauration sur place.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 08:00:00

fin : 2024-05-08 18:00:00

Salle Omnisports Chemin de Sable

Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine terreetmeraetaules@gmail.com

L’événement Brocante vide-greniers 21ème édition Étaules a été mis à jour le 2024-02-05 par Mairie d’Etaules