Brocante terre et mer Port de Plaisance Tréguier, dimanche 21 avril 2024.

Brocante terre et mer Port de Plaisance Tréguier Côtes-d’Armor

Brocante et vide grenier ouverts aux particuliers et professionnels, organisée par le club nautique de Tréguier. Buvette et restauration sur place. Exposants, contactez-nous pour vous inscrire ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 08:00:00

fin : 2024-04-21 18:30:00

Port de Plaisance Parking des plaisanciers

Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Brocante terre et mer Tréguier a été mis à jour le 2024-03-14 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose