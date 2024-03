BROCANTE INTERNATIONALE DE DURTAL Durtal, dimanche 29 septembre 2024.

BROCANTE INTERNATIONALE DE DURTAL Durtal Maine-et-Loire

Célèbre et traditionnel Rendez-Vous International de la brocante et de la curiosité à Durtal !

LE PARADIS DES CHINEURS, L’ÉDEN DES COLLECTIONNEURS

Autour du château, toute la journée, le centre-ville de Durtal devient chaque année fin septembre, le paradis des chineurs et collectionneurs et se métamorphose en musée en plein-air de la vie quotidienne d’antan.

Plusieurs centaines d’exposants proposent des meubles, tableaux, cartes postales, bibelots, vieux instruments de musique, vaisselle ancienne, jouets et linges anciens… pièces rares anciennes se mêlent aux objets anecdotiques.

Ce rendez-vous international de la curiosité et de la brocante étonne par sa fraîcheur et sa qualité et attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs, dans tout le centre-ville et sur les terrasses du château.

Organisé par la Société Ouest Arts. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-29 07:00:00

fin : 2024-09-29 19:00:00

Place des Terrasses

Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire ouest.arts@wanadoo.fr

